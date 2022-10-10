Кремль своїми обстрілами викликає тільки лють і презирство – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російська масована ракетна атака 10 жовтня не злякала українців, а навпаки лише посилила презирство та українську лють.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не знаходилися - на вулицях і в бункерах, на морі і на суші.

Ви можете лякати тільки слухняне російське стадо. Вам нас ніколи не зломити. А державу-терориста не врятують ніякі ракети, це тільки збільшує нашу жагу до Перемоги і помсти".

Деталі: Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що росіяни - ганебні невдахи.

Пряма мова Єрмака: "На кожен удар буде жорстка відповідь. Ви відповісте за кожну смерть і страждання. І не тільки ви. Відповідатимуть цілі покоління росіян.

Ми продовжуємо йти вперед. Ми будемо і далі знищувати кожного, хто прийде в Україну зі зброєю.

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Ці удари роблять нас ще злішими. Ці удари лише пришвидшать наш рух вперед.

Ми не боїмося. Ми стаємо лише злішими і точнішими".