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Кремль своими обстрелами вызывает только ярость и презрение - Данилов

Алена МазуренкоПонедельник, 10 октября 2022, 11:43
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российская массированная ракетная атака 10 октября не испугала украинцев, а наоборот лишь усилила презрение и украинскую ярость. 

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Кремль и российская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-то договариваться. Вы пробуждаете в нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы ни находились - на улицах и в бункерах, на море и на суше.

Вы можете пугать только послушное русское стадо. Вам нас никогда не сломить. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду Победы и мести".

Детали: Глава ОП Андрей Ермак отметил, что россияне - позорные неудачники.

Прямая речь Ермака: "На каждый удар будет жесткий ответ. Вы ответите за каждую смерть и страдания. И не только вы. Будут отвечать целые поколения россиян.

Мы продолжаем идти вперед. Мы будем и дальше уничтожать каждого, кто придет в Украину с оружием.

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Эти удары делают нас еще злее. Эти удары только ускорят наше движение вперед.

Мы не боимся. Мы становимся только злее и точнее".

Темы: ДаниловСНБОобстрелРосcия
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