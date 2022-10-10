Лукашенко и Путин договорились развернуть совместное войско

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: "В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь.

Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства".

Детали: По словам Лукашенко, основу этой группировки составляют вооруженные силы Беларуси.

Он заявил, что формирование этой группировки уже началось: "Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки".

10 октября Лукашенко заявил на совещании с военными и силовиками, якобы накануне Минск по неофициальным каналам "предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины".

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Ранее украинская военная разведка сообщала, что президент России Владимир Путин склоняет Лукашенко к открытому участию в войне против Украины.