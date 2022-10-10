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Лукашенко на зустрічі з силовиками та військовими погрожував Зеленському

Роман ПетренкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 11:59
Лукашенко на зустрічі з силовиками та військовими погрожував Зеленському
ЛУКАШЕНКО, ФОТО BELTA/AFP/GETTY IMAGES

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня зустрічається зі своїми військовими та силовими керівниками.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Деталі: Наразі невідомо причини зустрічі, яка відбувається на тлі масованої ракетної атаки росіян по Україні, в тому числі й з території Білорусі.

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Раніше українська воєнна розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін схиляє Лукашенка до відкритої участі у війні проти України.

10 жовтня Путін також збирає свій Радбез.

Оновлено: Лукашенко заявив на нараді з військовими і силовиками, нібито напередодні Мінськ неофіційними каналами "попередили про нанесення удару по Білорусі з території України".

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Пряма мова Лукашенка: "Моя відповідь була простою: "Доведіть президенту України та іншим божевільним, що Кримський міст їм здасться квіточками, якщо вони доторкнуться своїми брудними руками хоч до одного метра нашої території".

Передісторія:

  • У МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.
  • Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пов’язав звинувачення Білоруссю України в нібито підготовці нападу зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.

Теми: ЛукашенкоБілорусьвійна
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