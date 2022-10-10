Лукашенко на зустрічі з силовиками та військовими погрожував Зеленському
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня зустрічається зі своїми військовими та силовими керівниками.
Джерело: пресслужба Лукашенка
Деталі: Наразі невідомо причини зустрічі, яка відбувається на тлі масованої ракетної атаки росіян по Україні, в тому числі й з території Білорусі.
Раніше українська воєнна розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін схиляє Лукашенка до відкритої участі у війні проти України.
10 жовтня Путін також збирає свій Радбез.
Оновлено: Лукашенко заявив на нараді з військовими і силовиками, нібито напередодні Мінськ неофіційними каналами "попередили про нанесення удару по Білорусі з території України".
Пряма мова Лукашенка: "Моя відповідь була простою: "Доведіть президенту України та іншим божевільним, що Кримський міст їм здасться квіточками, якщо вони доторкнуться своїми брудними руками хоч до одного метра нашої території".
Передісторія:
- У МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пов’язав звинувачення Білоруссю України в нібито підготовці нападу зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.