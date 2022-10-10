Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито намагалася підірвати "Турецький потік", а також нібито вже вчинила 3 теракти щодо Курської АЕС.

Джерело: заява Путіна на нараді з постійними членами Радбезу, на якій обговорюють вибух на Кримському мосту, 10 жовтня

Пряма мова Путіна: "Спецслужби України здійснили вже 3 терористичні акти щодо Курської АЕС Россі, неодноразово підриваючи лінії високого класу напруги електростанції. В результаті третього теракту було пошкоджено відразу 3 таких лінії".

Деталі: За словами Путіна, Україна нібито вчинила "цілу низку інших терактів і спроб подібних злочинів щодо об'єктів електроенергетики та газотранспортної інфраструктури Росії, включно зі спробою підриву на одній із ділянок газотранспортної системи "Турецький потік"".

Президент країни-терориста, яка вранці 10 жовтня випустила 83 ракети і вбила щонайменше 10 людей в Україні, заявив, що нібито "київський режим давно використовує терористичні методи".

Він також додав, що Росію нібито не допускають до розслідування вибухів на "Північних потоках".