Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін вигадав, що Україна намагалася підірвати "Турецький потік" і била по Курській АЕС

Ірина БалачукПонеділок, 10 жовтня 2022, 13:13
Путін вигадав, що Україна намагалася підірвати Турецький потік і била по Курській АЕС
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито намагалася підірвати "Турецький потік", а також нібито вже вчинила 3 теракти щодо Курської АЕС.

Джерело: заява Путіна на нараді з постійними членами Радбезу, на якій обговорюють вибух на Кримському мосту, 10 жовтня

Пряма мова Путіна: "Спецслужби України здійснили вже 3 терористичні акти щодо Курської АЕС Россі, неодноразово підриваючи лінії високого класу напруги електростанції. В результаті третього теракту було пошкоджено відразу 3 таких лінії".

Реклама:

Деталі: За словами Путіна, Україна нібито вчинила "цілу низку інших терактів і спроб подібних злочинів щодо об'єктів електроенергетики та газотранспортної інфраструктури Росії, включно зі спробою підриву на одній із ділянок газотранспортної системи "Турецький потік"".

Президент країни-терориста, яка вранці 10 жовтня випустила 83 ракети і вбила щонайменше 10 людей в Україні, заявив, що нібито "київський режим давно використовує терористичні методи".

Він також додав, що Росію нібито не допускають до розслідування вибухів на "Північних потоках".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
Усі новини...
Реклама: