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Путін вигадав, що Україна намагалася підірвати "Турецький потік" і била по Курській АЕС

Ірина БалачукПонеділок, 10 жовтня 2022, 13:13
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито намагалася підірвати "Турецький потік", а також нібито вже вчинила 3 теракти щодо Курської АЕС.

Джерело: заява Путіна на нараді з постійними членами Радбезу, на якій обговорюють вибух на Кримському мосту, 10 жовтня

Пряма мова Путіна: "Спецслужби України здійснили вже 3 терористичні акти щодо Курської АЕС Россі, неодноразово підриваючи лінії високого класу напруги електростанції. В результаті третього теракту було пошкоджено відразу 3 таких лінії".

Деталі: За словами Путіна, Україна нібито вчинила "цілу низку інших терактів і спроб подібних злочинів щодо об'єктів електроенергетики та газотранспортної інфраструктури Росії, включно зі спробою підриву на одній із ділянок газотранспортної системи "Турецький потік"".

Президент країни-терориста, яка вранці 10 жовтня випустила 83 ракети і вбила щонайменше 10 людей в Україні, заявив, що нібито "київський режим давно використовує терористичні методи".

Він також додав, що Росію нібито не допускають до розслідування вибухів на "Північних потоках".

Теми: ПутінРосіявійна
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