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Путин выдумал, что Украина пыталась подорвать "Турецкий поток" и била по Курской АЭС

Ирина БалачукПонедельник, 10 октября 2022, 13:13
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась подорвать "Турецкий поток", а также якобы уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС.

Источник: заявление Путина на совещании с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждают взрыв на Крымском мосту, 10 октября

Прямая речь Путина: "Спецслужбы Украины осуществили уже 3 террористических акта в отношении Курской АЭС Росси, неоднократно подрывая линии высоко класса напряжения электростанции. В результате  третьего теракта было повреждено сразу 3 таких линии".

Детали: По словам Путина, Украина якобы совершила "целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток"".

Президент страны-террориста, которая утром 10 октября выпустила 83 ракеты и убила по меньшей мере 10 человек в Украине, заявил, что якобы "киевский режим давно использует террористические методы".

Он также добавил, что Россию якобы не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках".

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Темы: ПутинРосcиявойна
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