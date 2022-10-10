Полтавщина: у Кременчуцькому районі також поцілили в об'єкти енергетики

У Кременчуцькому районі Полтавської області вранці 10 жовтня пролунали вибухи, російські війська влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Джерело: голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін

Пряма мова: "Під час останньої повітряної тривоги ворог завдав три удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Всі служби працюють над відновленням".

Деталі: Повітряна тривога у Полтавській області в понеділок тривала з 06:48 до 12:06.

Лунін повідомив, що до кінця цього тижня всі заклади освіти на Полтавщині переходять на дистанційний формат навчання.

Цьому передувало: Уранці 10 жовтня вибухи прогриміли в Києві, Львові та області, Хмельницькому, Житомирі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Харкові й області, Конотопі (Сумська область), Івано-Франківській області. Росіяни атакують, зокрема, енергетичні об'єкти.

У Київській, Тернопільський, Одеській, Рівненській областях працювала протиповітряна оборона.

ВІДЕО ДНЯ

За декілька ранкових годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 із них було збито засобами ППО. На Одещині зранку 10 жовтня ППО збила три російські ракети та 5 дронів-камікадзе.