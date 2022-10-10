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Полтавщина: в Кременчугском районе также попали в объекты энергетики

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 13:16

В Кременчугском районе Полтавской области утром 10 октября прогремели взрывы, российские войска попали в объекты энергетической инфраструктуры.

Источник: глава Полтавской ОГА (ОГА) Дмитрий Лунин

Прямая речь: "Во время последней воздушной тревоги враг нанес три удара по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Все службы работают над восстановлением".

Детали: Воздушная тревога в Полтавской области в понедельник длилась с 06:48 до 12:06. 

Лунин сообщил, что до конца этой недели все учебные заведения в Полтавской области переходят на дистанционный формат обучения.

Этому предшествовало: Утром 10 октября взрывы прогремели в Киеве, Львове и области, Хмельницком, Житомире, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове и области, Конотопе (Сумская область), Ивано-Франковской области. Россияне атакуют, в частности, энергетические объекты.

В Киевской, Тернопольский, Одесской, Ровенской областях работала противовоздушная оборона.

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За несколько утренних часов российский агрессор выпустил по Украине 83 ракеты, 45 из них были сбиты средствами ПВО. В Одесской области утром 10 октября ПВО сбила три российские ракеты и 5 дронов-камикадзе.

Темы: Полтавская областьэнергетикавойна
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