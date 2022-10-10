На Одещині збили три ракети та 5 дронів-камікадзе – ОВА

На Одещині зранку 10 жовтня ППО збила три російські ракети та 5 дронів-камікадзе.

Джерело: глава Одеської ОВА Максим Марченко в Telegram

Пряма мова: "В Одеській області силами протиповітряної оборони збито три ракети та п’ять дронів-камікадзе. Небезпека з повітря все ще зберігається, триває бойова робота".

Деталі: Марченко закликав жителів знаходитись в укриттях до окремого розпорядження. Триває повітряна тривога.

Що цьому передувало: