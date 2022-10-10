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На Одещині збили три ракети та 5 дронів-камікадзе – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 10:39
Дрон-камікадзе, Ілюстративне фото з WIKIPEDIA

На Одещині зранку 10 жовтня ППО збила три російські ракети та 5 дронів-камікадзе.

Джерело: глава Одеської ОВА Максим Марченко в Telegram

Пряма мова: "В Одеській області силами протиповітряної оборони збито три ракети та п’ять дронів-камікадзе. Небезпека з повітря все ще зберігається, триває бойова робота".

Деталі: Марченко закликав жителів знаходитись в укриттях до окремого розпорядження. Триває повітряна тривога.

Що цьому передувало: 

  • Зранку 10 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по низці регіонів України. У центрі столиці пролунали щонайменше 2 вибухи, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.
  • Вибухи було чутно у Хмельницькому та Житомирі. У Дніпрі та Львові вранці також пролунали вибухи.

Теми: Одеська областьбезпілотникивійна
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