Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетами

Олена РощінаПонеділок, 10 жовтня 2022, 14:22
Зеленський: Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетами
Ракетні удари 10 жовтня, фото з соцмереж Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ранкових ракетних ударів Росії по Україні як доказ того, що держава-терорист не прагне миру попри свої запевнення в цьому. 

Джерело: Володимир Зеленський у Facebook і Telegram

Пряма мова: "Сьогодні весь світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей. Не лише на полі бою, але й у мирних містах. 

Реклама:

Країни, яка прикриває розмовами про мир свою справжню, криваву й злочинну суть і мету. А на всі пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами. 

Це все тільки доводить, що звільнення всієї нашої землі – єдиний фундамент миру й безпеки для всіх українців".

Деталі: Президент опублікував фотографії деяких наслідків ранкових ударів по столиці Києву.

ВІДЕО ДНЯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цьому передувало: Уранці 10 жовтня вибухи прогриміли в Києві, Львові та області, Хмельницькому, Житомирі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Харкові й області, Конотопі (Сумська область), Кременчуцькому районі (Полтавська область), Івано-Франківській області. Росіяни атакують, зокрема, енергетичні об'єкти.

У Київській, Тернопільський, Одеській, Рівненській областях працювала протиповітряна оборона.

За декілька ранкових годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 із них було збито засобами ППО. На Одещині зранку 10 жовтня ППО збила три російські ракети та 5 дронів-камікадзе.

Передісторія:

  • Володимир Зеленський заявляв, що виведення Росією своїх військ із території України є передумовою для мирних переговорів. 
  • Керівництво РФ попри анексію частини України вдає готовність до переговорів, але продовжує захоплювати українські території та атакувати мирні міста України.

Теми: ЗеленськийвійнаКиївРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
Усі новини...
Реклама: