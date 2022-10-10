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Зеленський: Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетами

Олена РощінаПонеділок, 10 жовтня 2022, 14:22
Ракетні удари 10 жовтня, фото з соцмереж Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ранкових ракетних ударів Росії по Україні як доказ того, що держава-терорист не прагне миру попри свої запевнення в цьому. 

Джерело: Володимир Зеленський у Facebook і Telegram

Пряма мова: "Сьогодні весь світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей. Не лише на полі бою, але й у мирних містах. 

Країни, яка прикриває розмовами про мир свою справжню, криваву й злочинну суть і мету. А на всі пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами. 

Це все тільки доводить, що звільнення всієї нашої землі – єдиний фундамент миру й безпеки для всіх українців".

Деталі: Президент опублікував фотографії деяких наслідків ранкових ударів по столиці Києву.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цьому передувало: Уранці 10 жовтня вибухи прогриміли в Києві, Львові та області, Хмельницькому, Житомирі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Харкові й області, Конотопі (Сумська область), Кременчуцькому районі (Полтавська область), Івано-Франківській області. Росіяни атакують, зокрема, енергетичні об'єкти.

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У Київській, Тернопільський, Одеській, Рівненській областях працювала протиповітряна оборона.

За декілька ранкових годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 із них було збито засобами ППО. На Одещині зранку 10 жовтня ППО збила три російські ракети та 5 дронів-камікадзе.

Передісторія:

  • Володимир Зеленський заявляв, що виведення Росією своїх військ із території України є передумовою для мирних переговорів. 
  • Керівництво РФ попри анексію частини України вдає готовність до переговорів, але продовжує захоплювати українські території та атакувати мирні міста України.

Теми: ЗеленськийвійнаКиївРосія
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