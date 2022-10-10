Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Россия на предложения настоящего мира отвечает ракетами

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 14:22
Зеленский: Россия на предложения настоящего мира отвечает ракетами
Ракетные удары 10 октября, фото из соцсетей Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия утренних ракетных ударов России по Украине как доказательство того, что государство-террорист не стремится к миру несмотря на свои заверения в этом. 

Источник: Владимир Зеленский в Facebook и Telegram

Прямая речь: "Сегодня весь мир в очередной раз увидел истинное лицо государства-террориста, которое убивает наших людей. Не только на поле боя, но и в мирных городах. 

Реклама:

Страны, которая прикрывает разговорами о мире свою настоящую, кровавую и преступную суть и цель. А на все предложения настоящего мира отвечает ракетными ударами. 

Это все только доказывает, что освобождение всей нашей земли – единственный фундамент мира и безопасности для всех украинцев".

Детали: Президент опубликовал фотографии некоторых последствий утренних ударов по столице Киеву.

ВИДЕО ДНЯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этому предшествовало: Утром 10 октября взрывы прогремели в Киеве, Львове и области, Хмельницком, Житомире, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове и области, Конотопе (Сумская область), Кременчугском районе (Полтавская область), Ивано-Франковской области. Россияне атакуют, в частности, энергетические объекты.

В Киевской, Тернопольский, Одесской, Ровенской областях работала противовоздушная оборона.

За несколько утренних часов российский агрессор выпустил по Украине 83 ракеты, 45 из них были сбиты средствами ПВО. В Одесской области утром 10 октября ПВО сбила три российские ракеты и 5 дронов-камикадзе.

Предыстория:

  • Владимир Зеленский заявлял, что вывод Россией своих войск с территории Украины является предпосылкой для мирных переговоров. 
  • Руководство РФ несмотря на аннексию части Украины уверяет в готовности к переговорам, но продолжает захватывать украинские территории и атаковать мирные города Украины.

Темы: ЗеленскийвойнаКиевРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: