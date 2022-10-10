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Зеленский: Россия на предложения настоящего мира отвечает ракетами

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 14:22
Ракетные удары 10 октября, фото из соцсетей Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия утренних ракетных ударов России по Украине как доказательство того, что государство-террорист не стремится к миру несмотря на свои заверения в этом. 

Источник: Владимир Зеленский в Facebook и Telegram

Прямая речь: "Сегодня весь мир в очередной раз увидел истинное лицо государства-террориста, которое убивает наших людей. Не только на поле боя, но и в мирных городах. 

Страны, которая прикрывает разговорами о мире свою настоящую, кровавую и преступную суть и цель. А на все предложения настоящего мира отвечает ракетными ударами. 

Это все только доказывает, что освобождение всей нашей земли – единственный фундамент мира и безопасности для всех украинцев".

Детали: Президент опубликовал фотографии некоторых последствий утренних ударов по столице Киеву.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этому предшествовало: Утром 10 октября взрывы прогремели в Киеве, Львове и области, Хмельницком, Житомире, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове и области, Конотопе (Сумская область), Кременчугском районе (Полтавская область), Ивано-Франковской области. Россияне атакуют, в частности, энергетические объекты.

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В Киевской, Тернопольский, Одесской, Ровенской областях работала противовоздушная оборона.

За несколько утренних часов российский агрессор выпустил по Украине 83 ракеты, 45 из них были сбиты средствами ПВО. В Одесской области утром 10 октября ПВО сбила три российские ракеты и 5 дронов-камикадзе.

Предыстория:

  • Владимир Зеленский заявлял, что вывод Россией своих войск с территории Украины является предпосылкой для мирных переговоров. 
  • Руководство РФ несмотря на аннексию части Украины уверяет в готовности к переговорам, но продолжает захватывать украинские территории и атаковать мирные города Украины.

Темы: ЗеленскийвойнаКиевРосcия
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