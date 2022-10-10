Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетная атака на Киев: 6 погибших и 50 раненых

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 14:54
Ракетная атака на Киев: 6 погибших и 50 раненых
Последствия обстрела Киева, фото Reuters

Известно о 6 погибших и 50 пострадавших в результате утреннего ракетного обстрела Киева, продолжается угроза новых ударов.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, Суспильне со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водолаги, Киевская городская военная администрация в Telegram

Прямая речь: "По данным на это время: от ракетных ударов в Киеве погибли 5 человек. 51 пострадавший. Из них – 42 госпитализированы в медучреждения города".

Реклама:

Детали: Кличко подтвердил, что россияне нанесли удары по нескольким объектам критической инфраструктуры Киева. Мэр призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытие. 

Обновлено в 15:16: В ГСЧС сообщают, что погибли 6 человек и получили ранения 50. Спасатели работали в шести местах в столице, и на правом, и на левом берегах.

Обновлено в 18:19: В Киевской городской военной администрации сообщили, что было два попадания в Шевченковском районе, в результате чего повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись и еще 15 повреждены. Погибло 6 человек, пострадали 31 человек. Еще одно попадание по мосту. Пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

В Святошинском районе есть попадание в одноэтажное здание, травмированы 3 человека.

Голосеевский район: 3 попадания в различные критические объекты инфраструктуры. Одно из них по школе, произошло частичное разрушение школы без последующего горения. Пострадало 13 человек соседнего жилого дома. 12 человек спасены и 24 эвакуированы.

В Деснянском районе есть попадание в объект критической инфраструктуры. Предварительно пострадал 1 человек.

В результате сегодняшних обстрелов 6 человек погибли, 51 пострадали, 12 спасены и 24 эвакуированы.

Что этому предшествовало: Утром 10 октября в центре столицы прогремели взрывы, в частности в Шевченковском районе. Ранее сообщалось, что получили ранения более 20 человек.

Темы: Киевжертвывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Киев
В Киеве и области работала ПВО
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: