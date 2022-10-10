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Ракетная атака на Киев: 6 погибших и 50 раненых

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 14:54
Последствия обстрела Киева, фото Reuters

Известно о 6 погибших и 50 пострадавших в результате утреннего ракетного обстрела Киева, продолжается угроза новых ударов.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, Суспильне со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водолаги, Киевская городская военная администрация в Telegram

Прямая речь: "По данным на это время: от ракетных ударов в Киеве погибли 5 человек. 51 пострадавший. Из них – 42 госпитализированы в медучреждения города".

Детали: Кличко подтвердил, что россияне нанесли удары по нескольким объектам критической инфраструктуры Киева. Мэр призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытие. 

Обновлено в 15:16: В ГСЧС сообщают, что погибли 6 человек и получили ранения 50. Спасатели работали в шести местах в столице, и на правом, и на левом берегах.

Обновлено в 18:19: В Киевской городской военной администрации сообщили, что было два попадания в Шевченковском районе, в результате чего повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись и еще 15 повреждены. Погибло 6 человек, пострадали 31 человек. Еще одно попадание по мосту. Пострадавших нет.

В Святошинском районе есть попадание в одноэтажное здание, травмированы 3 человека.

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Голосеевский район: 3 попадания в различные критические объекты инфраструктуры. Одно из них по школе, произошло частичное разрушение школы без последующего горения. Пострадало 13 человек соседнего жилого дома. 12 человек спасены и 24 эвакуированы.

В Деснянском районе есть попадание в объект критической инфраструктуры. Предварительно пострадал 1 человек.

В результате сегодняшних обстрелов 6 человек погибли, 51 пострадали, 12 спасены и 24 эвакуированы.

Что этому предшествовало: Утром 10 октября в центре столицы прогремели взрывы, в частности в Шевченковском районе. Ранее сообщалось, что получили ранения более 20 человек.

Темы: Киевжертвывойна
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