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Росія обстрілює не лише ракетами, а й фейками: СБУ попереджає українців про ІПСО

Роман ПетренкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 15:16
Росія обстрілює не лише ракетами, а й фейками: СБУ попереджає українців про ІПСО
колаж: держспецзв'язку

Служба безпеки попереджає українців про інформаційно-психологічні спецоперації з боку Росії і просить не вестися на провокації.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Окрім ракет, ворог сьогодні "обстрілює" нас фейками та нісенітницями. Це – важлива частина його плану. Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО).

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Перелік тем надзвичайно широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади".

Деталі: Наприклад, 10 жовтня у мережі з’явилася інформація нібито про прорив українського кордону та наступ з боку Білорусі.

Оперативному командуванню "Північ" довелося спростовувати цю інформацію.

ВІДЕО ДНЯ

Також росіяни почали писати, нібито президент Володимир Зеленський поїхав з Києва. Водночас глава держави записав відеозвернення з-під Офісу президента.

 

Спецслужба закликає:

  • Не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських Телеграм-каналів;
  • Не поширювати неперевірені дані серед своїх друзів і знайомих;
  • Отримувати інформацію виключно з офіційних джерел;
  • Не знімати та не поширювати фото та відео наслідків "прильотів".

Теми: СБУРосіяпропагандавійна
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