Росія обстрілює не лише ракетами, а й фейками: СБУ попереджає українців про ІПСО
Служба безпеки попереджає українців про інформаційно-психологічні спецоперації з боку Росії і просить не вестися на провокації.
Джерело: СБУ
Дослівно: "Окрім ракет, ворог сьогодні "обстрілює" нас фейками та нісенітницями. Це – важлива частина його плану. Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО).
Перелік тем надзвичайно широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади".
Деталі: Наприклад, 10 жовтня у мережі з’явилася інформація нібито про прорив українського кордону та наступ з боку Білорусі.
Оперативному командуванню "Північ" довелося спростовувати цю інформацію.
Також росіяни почали писати, нібито президент Володимир Зеленський поїхав з Києва. Водночас глава держави записав відеозвернення з-під Офісу президента.
Спецслужба закликає:
- Не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських Телеграм-каналів;
- Не поширювати неперевірені дані серед своїх друзів і знайомих;
- Отримувати інформацію виключно з офіційних джерел;
- Не знімати та не поширювати фото та відео наслідків "прильотів".