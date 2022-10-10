Росія обстрілює не лише ракетами, а й фейками: СБУ попереджає українців про ІПСО

Служба безпеки попереджає українців про інформаційно-психологічні спецоперації з боку Росії і просить не вестися на провокації.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Окрім ракет, ворог сьогодні "обстрілює" нас фейками та нісенітницями. Це – важлива частина його плану. Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО).

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Перелік тем надзвичайно широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади".

Деталі: Наприклад, 10 жовтня у мережі з’явилася інформація нібито про прорив українського кордону та наступ з боку Білорусі.

Оперативному командуванню "Північ" довелося спростовувати цю інформацію.

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Також росіяни почали писати, нібито президент Володимир Зеленський поїхав з Києва. Водночас глава держави записав відеозвернення з-під Офісу президента.

Спецслужба закликає: