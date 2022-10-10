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Россия обстреливает не только ракетами, но и фейками: СБУ предупреждает украинцев об ИПСО

Роман ПетренкоПонедельник, 10 октября 2022, 15:16
коллаж: госспецсвязи

Служба безопасности предупреждает украинцев об информационно-психологических спецоперациях со стороны России и просит не вестись на провокации.

Источник: СБУ

Дословно: "Кроме ракет, враг сегодня "обстреливает" нас фейками и бредом. Это - важная часть его плана. Задача оккупантов - усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Поэтому в ход идут различные информационно-психологические спецоперации (ИПСО).

Перечень тем чрезвычайно широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти".

Детали: Например, 10 октября в сети появилась информация якобы о прорыве украинской границы и наступлении со стороны Беларуси.

Оперативному командованию "Север" пришлось опровергать эту информацию.

Также россияне начали писать, якобы президент Владимир Зеленский уехал из Киева. В то же время глава государства записал видеообращение из-под Офиса президента.

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Спецслужба призывает:

  • Не доверять публикациям вражеских или пророссийских Телеграмм-каналов;
  • Не распространять непроверенные данные среди своих друзей и знакомых;
  • Получать информацию исключительно из официальных источников;
  • Не снимать и не распространять фото и видео последствий "прилетов".

Темы: СБУРосcияпропагандавойна
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