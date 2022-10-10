Россия обстреливает не только ракетами, но и фейками: СБУ предупреждает украинцев об ИПСО
Служба безопасности предупреждает украинцев об информационно-психологических спецоперациях со стороны России и просит не вестись на провокации.
Источник: СБУ
Дословно: "Кроме ракет, враг сегодня "обстреливает" нас фейками и бредом. Это - важная часть его плана. Задача оккупантов - усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Поэтому в ход идут различные информационно-психологические спецоперации (ИПСО).
Перечень тем чрезвычайно широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти".
Детали: Например, 10 октября в сети появилась информация якобы о прорыве украинской границы и наступлении со стороны Беларуси.
Оперативному командованию "Север" пришлось опровергать эту информацию.
Также россияне начали писать, якобы президент Владимир Зеленский уехал из Киева. В то же время глава государства записал видеообращение из-под Офиса президента.
Спецслужба призывает:
- Не доверять публикациям вражеских или пророссийских Телеграмм-каналов;
- Не распространять непроверенные данные среди своих друзей и знакомых;
- Получать информацию исключительно из официальных источников;
- Не снимать и не распространять фото и видео последствий "прилетов".