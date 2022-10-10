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Проривів кордону чи наступу на півночі України немає – ОК "Північ"

Ірина БалачукПонеділок, 10 жовтня 2022, 12:50

Проривів державного кордону чи наступальних дій Росії чи Білорусі на півночі України немає, повідомляє Оперативне командування "Північ".

Джерело: ОК "Північ" у Facebook, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram

Дослівно ОК "Північ": "Ситуація в Чернігівщині станом на зараз повністю контрольована. Проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії не зафіксовано".

Пряма мова Чауса: "Станом на зараз ділянка державного кордону України на території області контрольована. Безліч дзвінків і повідомлень про "запеклі бої". Не розганяйте паніку. Якщо хтось піде – зустрінемо гідно".

Деталі: В ОК "Північ" наголосили, що Сили Оборони продовжують виконувати свої обов’язки та готові до будь-якого розвитку подій.

У прикордонні регіону ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та НГУ, змін не зазнала.

Водночас захисники закликають жителів області залишатися в укриттях, адже загроза ще не минула.

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Теми: Чернігівська областькордонвійна
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