Проривів кордону чи наступу на півночі України немає – ОК "Північ"
Проривів державного кордону чи наступальних дій Росії чи Білорусі на півночі України немає, повідомляє Оперативне командування "Північ".
Джерело: ОК "Північ" у Facebook, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram
Дослівно ОК "Північ": "Ситуація в Чернігівщині станом на зараз повністю контрольована. Проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії не зафіксовано".
Пряма мова Чауса: "Станом на зараз ділянка державного кордону України на території області контрольована. Безліч дзвінків і повідомлень про "запеклі бої". Не розганяйте паніку. Якщо хтось піде – зустрінемо гідно".
Деталі: В ОК "Північ" наголосили, що Сили Оборони продовжують виконувати свої обов’язки та готові до будь-якого розвитку подій.
У прикордонні регіону ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та НГУ, змін не зазнала.
Водночас захисники закликають жителів області залишатися в укриттях, адже загроза ще не минула.
Передісторія:
- Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали кілька вибухів, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.
- Вибухи також лунають в інших містах України: у Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Львові.
- По всій території України від самого ранку 10 жовтня триває повітряна тривога. Росіяни вже завдали ударів по низці міст у низці областей.
- Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 з них збила ППО.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.