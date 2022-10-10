Медведєв анонсував нові масовані удари по Україні

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія готує нові масовані удари по мирних містах України.

Джерело: Медведєв у Telegram, коментуючи ракетні удари по Україні 10 жовтня

Пряма мова Медведєва: "Перший епізод зіграно. Будуть і інші".

Деталі: Медведєв знову повторив наративи Кремля про те, що в Україні нібито "нацистський політичний режим", і він "становитиме постійну, пряму і явну загрозу Росії".

"Тому, крім захисту наших людей і охорони кордонів країни, метою наших майбутніх дій, на мій погляд, має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України", – заявив Медведєв.

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