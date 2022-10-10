Медведєв анонсував нові масовані удари по Україні
Понеділок, 10 жовтня 2022, 14:36
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія готує нові масовані удари по мирних містах України.
Джерело: Медведєв у Telegram, коментуючи ракетні удари по Україні 10 жовтня
Пряма мова Медведєва: "Перший епізод зіграно. Будуть і інші".
Деталі: Медведєв знову повторив наративи Кремля про те, що в Україні нібито "нацистський політичний режим", і він "становитиме постійну, пряму і явну загрозу Росії".
"Тому, крім захисту наших людей і охорони кордонів країни, метою наших майбутніх дій, на мій погляд, має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України", – заявив Медведєв.
Передісторія:
- Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали кілька вибухів, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.
- Вибухи також лунають в інших містах України: у Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Львові.
- По всій території України від самого ранку 10 жовтня триває повітряна тривога. Росіяни вже завдали ударів по низці міст у низці областей.
- Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 з них збила ППО.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
- Оперативне командування "Північ" повідомило, що проривів державного кордону чи наступальних дій Росії чи Білорусі на півночі України немає.
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