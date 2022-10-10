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Ракеты РФ поразили инфраструктуру 20 населенных пунктов, угроза сохраняется – Генштаб

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 19:43

В результате массированного ракетного удара со стороны россиян за текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане более чем 20 населенных пунктов Украины, оккупанты нанесли более 84  ударов, украинцы уничтожили 56 воздушных целей. 

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника 10 октября

Дословно: "Российская оккупационная армия, не имея достижений на поле боя, применяет тактику террора против гражданского населения Украины. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре, а также жилым домам.

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Противник в очередной раз нанес ракетные и авиационные удары по многолюдным мирным украинским городам. 

Вследствие массированного ракетного удара за текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане более чем 20 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. В очередной раз погибли гражданские люди".

Детали: В течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для ударов по городам и селам противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. 

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Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов. 

Угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем, предупреждает Генштаб.

В то же время, враг пытается удержать временно захваченные территории, обстреливает позиции украинских войск, сосредоточивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Темы: войнаГенштабРосcия
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