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У Кривому Розі врятували шахтарів, які застрягли під землею через знеструмлення

"Українська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 11:18
У Кривому Розі врятували шахтарів, які застрягли під землею через знеструмлення
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, ВОЛИНЕЦЬ

У Кривому Розі врятували майже тисячу шахтарів, які через знеструмлення шахт 10 жовтня застрягли під землею. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram, голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул в Telegram

Пряма мова Вілкула: "До 2 години ночі завершено рятувальну операцію з підйому шахтарів. Усі 854 працівники піднято на поверхню".

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Деталі: Резніченко повідомив, що рятувальники швидко приборкали спровоковані російськими ударами загоряння. Енергетики повернули світло у більшість знеструмлених осель і другу добу продовжують відновлення мереж. 

Також у Дніпрі відремонтована понівечена російською ракетою вулиця Калинова. По ній знову курсує міський транспорт. 

"Російська атака наробила багато біди. Усім вам за добу вдалося зробити неймовірне. Росіяни думають, що своїми ракетами зможуть нас легко зламати.  Чорта з два. Ми непохитні. І ми все відновимо", – підсумував голова ОВА.

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Що цьому передувало: 10 жовтня стало відомо, що у Дніпропетровській області знеструмлено 4 шахти, де на момент вибухів перебували 854 шахтарі

Теми: Кривий Рігшахтивійнаенергетика
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