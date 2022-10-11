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В Кривом Роге спасены шахтеры, которые застряли под землей из-за обесточивания

"Украинская правда"Вторник, 11 октября 2022, 11:18
В Кривом Роге спасены шахтеры, которые застряли под землей из-за обесточивания
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, ВОЛЫНЕЦ

В Кривом Роге спасены почти тысяча шахтеров, которые из-за обесточивания шахт 10 октября застряли под землей. 

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram, глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "К 2 часам ночи завершена спасательная операция по подъему шахтеров. Все 854 работника подняты на поверхность".

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Детали: Резниченко сообщил, что спасатели быстро ликвидировали спровоцированные российскими ударами возгорания. Энергетики вернули свет в большинство обесточенных домов и вторые сутки продолжают восстановление сетей. 

Также в Днепре отремонтирована поврежденная российской ракетой улица Калиновая. По ней снова курсирует городской транспорт. 

"Российская атака наделала много беды. Всем вам за сутки удалось сделать невероятное. Россияне думают, что своими ракетами смогут нас легко сломать.  Черта с два. Мы непоколебимы. И мы все восстановим", – подытожил глава ОВА.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: 10 октября стало известно, что в Днепропетровской области обесточены 4 шахты, где на момент взрывов находились 854 шахтера

Темы: Кривой Рогшахтывойнаэнергетика
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