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Во Львове и Виннице прогремели взрывы, есть пострадавшие

Роман ПетренкоВторник, 11 октября 2022, 12:11
Getty Images

Во Львовской и Винницкой области были прилеты российских ракет, пострадали 4 человека.

Источник: корреспонденты УП, мэр Львова Андрей Садовый, глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Детали: Корреспондент УП с места сообщил, что во Львове два прилета и отсутствует свет.

Садовый подтвердил, что во Львове ракетный удар "по объекту критической инфраструктуры".

Козицкий уточнил, что по предварительным данным - три взрыва на двух объектах энергетики во Львовской области.

Корреспондент УП из Винницы сообщил, что было слышно два взрыва вероятно за городом. Пока неизвестно, прилеты или работа ПВО.

Тревога действует по всей Украине примерно с 7 утра.

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Обновлено: Позже Садовый сообщил, что в результате ракетного удара травмирован один человек. Состояние его здоровья средней тяжести.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов отметил, что во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе.

Ранения получили 3 человека.

Что было раньше:

  • За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракетыи 24 беспилотных летательных аппарата.
  • Вечером 10 октября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в результате массированной ракетной атаки России по Украине 10 октября правоохранители подтвердили гибель 14 человек,еще 97 человек травмированы.

Темы: Винницкая областьЛьвовщинаобстрел
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