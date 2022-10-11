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Во Львове и Виннице прогремели взрывы, есть пострадавшие

Роман ПетренкоВторник, 11 октября 2022, 12:11
Во Львове и Виннице прогремели взрывы, есть пострадавшие
Getty Images

Во Львовской и Винницкой области были прилеты российских ракет, пострадали 4 человека.

Источник: корреспонденты УП, мэр Львова Андрей Садовый, глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Детали: Корреспондент УП с места сообщил, что во Львове два прилета и отсутствует свет.

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Садовый подтвердил, что во Львове ракетный удар "по объекту критической инфраструктуры".

Козицкий уточнил, что по предварительным данным - три взрыва на двух объектах энергетики во Львовской области.

Корреспондент УП из Винницы сообщил, что было слышно два взрыва вероятно за городом. Пока неизвестно, прилеты или работа ПВО.

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Тревога действует по всей Украине примерно с 7 утра.

Обновлено: Позже Садовый сообщил, что в результате ракетного удара травмирован один человек. Состояние его здоровья средней тяжести.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов отметил, что во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе.

Ранения получили 3 человека.

Что было раньше:

  • За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракетыи 24 беспилотных летательных аппарата.
  • Вечером 10 октября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в результате массированной ракетной атаки России по Украине 10 октября правоохранители подтвердили гибель 14 человек,еще 97 человек травмированы.

Темы: Винницкая областьЛьвовщинаобстрел
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