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Росія знову атакувала Україну: Міноборони РФ заявило, що "цілі досягнуто"

Ірина БалачукВівторок, 11 жовтня 2022, 13:24
Росія знову атакувала Україну: Міноборони РФ заявило, що цілі досягнуто
Пуск російських ракет з корабля. Скриншот з відео "РИА Новости"

Міноборони Росії після нових масованих ударів по Україні 11 жовтня заявило, що задоволене результатами атак, оскільки вони досягли поставленої мети.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно Міноборони Росії: "Сьогодні російські збройні сили продовжили масований удар високоточною зброєю великої дальності повітряного і морського базування по об'єктах військового управління та енергетики України, мета удару досягнута, всі визначені об'єкти уражені".

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Деталі: Окупанти повідомили, що вони знищили "дві бази зберігання пального для української військової техніки біля Дніпропетровська та Павлограда на Дніпропетровщині, 5 складів озброєння, зокрема об'єднаного угруповання українських військ "Примор'я" біля Миколаєва".

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Теми: Росіявійна
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