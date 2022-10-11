Россия снова атаковала Украину: Минобороны РФ заявило, что "цели достигнуты"

Минобороны России после новых массированных ударов по Украине 11 октября заявило, что довольно результатами атак, поскольку они достигли поставленной цели.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно Минобороны России: "Сегодня российские вооруженные силы продолжили массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетики Украины, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".

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Детали: Оккупанты сообщили, что они уничтожили "две базы хранения топлива для украинской военной техники у Днепропетровска и Павлограда в Днепропетровской области, 5 складов вооружения, в том числе объединенной группировки украинских войск "Приморье" у Николаева".

Предыстория:

11 октября россияне снова наносили ракетные удары по разным областям Украины. Воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

10 октября Россия нанесла массированные удары по Украине, убив 19 мирных жителей и повредив объекты критической инфраструктуры, учебные заведения, музеи, дороги и пр. Оборонное ведомство оккупантов заявило, что довольно результатом атаки, потому что достигло поставленных целей.