Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия снова атаковала Украину: Минобороны РФ заявило, что "цели достигнуты"

Ирина БалачукВторник, 11 октября 2022, 13:24
Россия снова атаковала Украину: Минобороны РФ заявило, что цели достигнуты
Пуск российских ракет с корабля. Скриншот из видео "РИА Новости"

Минобороны России после новых массированных ударов по Украине 11 октября заявило, что довольно результатами атак, поскольку они достигли поставленной цели.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно Минобороны России: "Сегодня российские вооруженные силы продолжили массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетики Украины, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".

Реклама:

Детали: Оккупанты сообщили, что они уничтожили "две базы хранения топлива для украинской военной техники у Днепропетровска и Павлограда в Днепропетровской области, 5 складов вооружения, в том числе объединенной группировки украинских войск "Приморье" у Николаева".

Предыстория:

  • 11 октября россияне снова наносили ракетные удары по разным областям Украины. Воздушная тревога продолжалась более 5 часов.  
  • 10 октября Россия нанесла массированные удары по Украине, убив 19 мирных жителей и повредив объекты критической инфраструктуры, учебные заведения, музеи, дороги и пр. Оборонное ведомство оккупантов заявило, что довольно результатом атаки, потому что достигло поставленных целей.  

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Росcия
Work.ua разрывает сотрудничество с 200 компаниями из-за их связей с РФ
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Россия перебросила ПВО с Курильских островов на границу с Украиной - СМИ
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: