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Лавров сподівається, що Зеленський може передумати щодо переговорів з РФ

Олександр ШумілінВівторок, 11 жовтня 2022, 13:36
Фото: РИА Новости

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що президент України Володимир Зеленський може в будь-який момент передумати і почати вести переговори із Росією.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Лаврова

Пряма мова: "Я не виключаю, що він (Зеленський – ред.) як заборонив сам собі, так потім забуде про це, дивлячись в якому настрої він вранці встане і чим буде займатися. Або накажуть йому з Вашингтона чи з Лондона, скаже "є" і придумає, як це все пояснити, щоб не втрачати обличчя. Він взагалі то артист".    

Передісторія:

  • 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ.
  • 4 жовтня Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

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Теми: ЛавровРосіяпереговори
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