Лавров сподівається, що Зеленський може передумати щодо переговорів з РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що президент України Володимир Зеленський може в будь-який момент передумати і почати вести переговори із Росією.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Лаврова

Пряма мова: "Я не виключаю, що він (Зеленський – ред.) як заборонив сам собі, так потім забуде про це, дивлячись в якому настрої він вранці встане і чим буде займатися. Або накажуть йому з Вашингтона чи з Лондона, скаже "так" і придумає, як це все пояснити, щоб не втрачати обличчя. Він взагалі то артист".

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