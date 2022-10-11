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Лавров надеется, что Зеленский может передумать насчет переговоров с РФ

Александр ШумилиВторник, 11 октября 2022, 13:36
Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент передумать и начать вести переговоры с Россией.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Лаврова

Прямая речь: "Я не исключаю, что он (Зеленский - ред.) как запретил сам себе, так потом забудет об этом, смотря в каком настроении он утром встанет и чем будет заниматься. Или прикажут ему из Вашингтона или из Лондона, скажет "есть" и придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо. Он вообще то артист".   

Предыстория:

  • 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ.
  • 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором констатирована невозможность вести переговоры с Путиным и необходимость усиления обороноспособности Украины.

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Темы: ЛавровРосcияпереговоры
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