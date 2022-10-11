Російські ракети зруйнували 4 електропідстанції на Львівщині – ОВА

Внаслідок ракетних атак Росії зруйновані чотири електропідстанції на Львівщині.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький під час брифінгу 11 жовтня

Пряма мова Козицького: "Основний удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі. На даний момент уражено 4 станції, дві з них повторно зазнали ракетних атак. Якщо відверто – від них нічого не лишилося.

Чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки в постачанні електроенергії у Львівську область, а також для експорту електроенергії за кордон. Вони повністю знищені.

Ми сподіваємося, що знов вдасться відновити постачання (без роботи підстанцій, обхідними шляхами) електроенергії та водопостачання".

Деталі: Козицький звернувся до жителів області з проханням економити електроенергію. Він додав, що станом на 15:00 близько 30% Львова все ще було знеструмлено.

Що цьому передувало: 11 жовтня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ворог завдав ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівщини.