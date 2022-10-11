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Российские ракеты разрушили 4 электроподстанции на Львовщине – ОВА

"Украинская правда"Вторник, 11 октября 2022, 15:26
Российские ракеты разрушили 4 электроподстанции на Львовщине – ОВА
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий на брифинге 11 октября

В результате ракетных атак России разрушены четыре электроподстанции на Львовщине.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий во время брифинга 11 октября 

Прямая речь Козицкого: "Основной удар пришелся по энергетической инфраструктуре. На данный момент поражено 4 станции, две из них повторно подверглись ракетным атакам. Если откровенно - от них ничего не осталось.

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Четыре подстанции играли очень важную роль не только в снабжении электроэнергей Львовской области, а также для экспорта электроэнергии за границу. Они полностью уничтожены.

Мы надеемся, что вновь удастся восстановить поставки (без работы подстанций, обходными путями) электроэнергии и водоснабжения".

Детали: Козицкий обратился к жителям области с просьбой экономить электроэнергию. Он добавил, что по состоянию на 15:00 около 30% Львова все еще было обесточено.

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Что этому предшествовало: 11 октября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что враг нанес ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовщины. 

Темы: ЛьвовщинаэнергетикаэлектроэнергияЛьвов
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