В МЗС відреагували на інтерв'ю Лаврова: Це повна безпорадність дипломатії РФ, його чекає Гаага
В українському міністерстві закордонних справ вважають, що останнє інтерв‘ю глави МЗС РФ Сергія Лаврова, де він говорить нісенітниці про президента України, демонструє безпорадність російської дипломатії і націлене лише на росіян.
Джерело: речник українського МЗС Олег Ніколенко у Facebook
Пряма мова: "Інтерв‘ю Лаврова на "Россия 1" демонструє безпорадність російської дипломатії. Ставши нерукоподаваним за кордоном, главі МЗС РФ не залишилося нічого, окрім як відпрацьовувати роль пропагандиста для внутрішнього споживача.
Зі всього сказаного в інтерв’ю на реагування заслуговують лише чергові випади на адресу президента України.
Як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера не може. Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про "вказівки" із Вашингтона та Лондона.
Режим Путіна втратив свій шанс на переговори. З терористами переговори не ведуть. Це загальна світова практика. Як вже зазначав Володимир Зеленський, Україна вестиме перемовини з Росією за іншого російського президента, а також очевидно - іншого міністра закордонних справ.
А на Лаврова чекає попереду іще багато інтерв‘ю - в Гаазі, Бучі, Маріуполі або в іншому місті, яке буде визначене як місце проведення трибуналу над російськими воєнними злочинцями".
Передісторія:
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ.
- 4 жовтня Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.