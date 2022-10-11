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В МЗС відреагували на інтерв'ю Лаврова: Це повна безпорадність дипломатії РФ, його чекає Гаага

Альона Мазуренко Вівторок, 11 жовтня 2022, 17:43
В МЗС відреагували на інтерв'ю Лаврова: Це повна безпорадність дипломатії РФ, його чекає Гаага
ФОТО: GETTY

В українському міністерстві закордонних справ вважають, що останнє інтерв‘ю глави МЗС РФ Сергія Лаврова, де він говорить нісенітниці про президента України, демонструє безпорадність російської дипломатії і націлене лише на росіян.  

Джерело: речник українського МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "Інтерв‘ю Лаврова на "Россия 1" демонструє безпорадність російської дипломатії. Ставши нерукоподаваним за кордоном, главі МЗС РФ не залишилося нічого, окрім як відпрацьовувати роль пропагандиста для внутрішнього споживача.

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Зі всього сказаного в інтерв’ю на реагування заслуговують лише чергові випади на адресу президента України.

Як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера не може. Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про "вказівки" із Вашингтона та Лондона.

Режим Путіна втратив свій шанс на переговори. З терористами переговори не ведуть. Це загальна світова практика. Як вже зазначав Володимир Зеленський, Україна вестиме перемовини з Росією за іншого російського президента, а також очевидно - іншого міністра закордонних справ.

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А на Лаврова чекає попереду іще багато інтерв‘ю - в Гаазі, Бучі, Маріуполі або в іншому місті, яке буде визначене як місце проведення трибуналу над російськими воєнними злочинцями".

Передісторія:

  • 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ.
  • 4 жовтня Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

Теми: ЛавровРосіяУкраїнаМЗС
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