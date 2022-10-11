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В МИД отреагировали на интервью Лаврова: Это полная беспомощность дипломатии РФ, его ждет Гаага

Алена МазуренкоВторник, 11 октября 2022, 17:43
В МИД отреагировали на интервью Лаврова: Это полная беспомощность дипломатии РФ, его ждет Гаага
ФОТО: GETTY

В украинском министерстве иностранных дел считают, что последнее интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, где он говорит ерунду о президенте Украины, демонстрирует беспомощность российской дипломатии и нацелено только на россиян.  

Источник: представитель украинского МИДа Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "Интервью Лаврова на "Россия 1" демонстрирует беспомощность российской дипломатии. Став нерукоподаваемым за рубежом, главе МИД РФ не осталось ничего, кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя.

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Из всего сказанного в интервью реагирования заслуживают лишь очередные выпады в адрес президента Украины.

Как ни старается российская верхушка, а сломить волю украинского лидера не может. Бесится от своей слабости, поэтому и распространяет чушь о "указаниях" из Вашингтона и Лондона.

Режим Путина потерял свой шанс на переговоры. С террористами переговоры не ведут. Это общая мировая практика. Как уже отмечал Владимир Зеленский, Украина будет вести переговоры с Россией при другом российском президенте, а также очевидно - другом министре иностранных дел.

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А Лаврова ждет впереди еще много интервью - в Гааге, Буче, Мариуполе или в другом городе, который будет определен как место проведения трибунала над российскими военными преступниками".

Предыстория:

  • 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ.
  • 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором констатирована невозможность вести переговоры с Путиным и необходимость усиления обороноспособности Украины.

Темы: ЛавровРосcияУкраинаМИД
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