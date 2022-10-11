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Путін переконує гендиректора МАГАТЕ у "надмірній політизації" захоплення ЗАЕС

Олена РощінаВівторок, 11 жовтня 2022, 18:36
Путін переконує гендиректора МАГАТЕ у надмірній політизації захоплення ЗАЕС
Володимир Путін, фото РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив про зайву політизацію того, що пов'язане з атомною діяльністю.

Джерело: пропагандистський ресурс "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Звичайно, ми бачимо, що сьогодні спостерігаються елементи зайвої небезпечної політизації всього, що пов'язане з атомною діяльністю.

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Ми дуже розраховуємо на те, що і за ваших зусиль нам вдасться риторику щодо цього знижувати, приводити в нормальний стан цю сферу нашої діяльності, співпраці, незважаючи на всі турбулентності та складні процеси, що відбуваються на світовій арені".

Нагадаємо: Російська армія на початку повномасштабної війни проти України захопила Чорнобильську та Запорізьку атомні електростанції, на ЗАЕС російські військові залишаються і зараз, завдаючи ударів із техніки, розміщеної там.

5 жовтня президент РФ Володимир Путін підписав указ про "прийняття у федеральну власність" об'єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції та іншого майна, необхідного для її діяльності.

ВІДЕО ДНЯ

Захоплену ЗАЕС Росія використовує для ядерного шантажу України та решти світу, адже будь-який удар по реакторах і сховищах відпрацьованого ядерного палива загрожує катастрофою: опроміненням безлічі людей та радіаційним забрудненням територій.  

Теми: ПутінМАГАТЕАЕСЗАЕС
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