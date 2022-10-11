Путін переконує гендиректора МАГАТЕ у "надмірній політизації" захоплення ЗАЕС

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив про зайву політизацію того, що пов'язане з атомною діяльністю.

Джерело: пропагандистський ресурс "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Звичайно, ми бачимо, що сьогодні спостерігаються елементи зайвої небезпечної політизації всього, що пов'язане з атомною діяльністю.

Ми дуже розраховуємо на те, що і за ваших зусиль нам вдасться риторику щодо цього знижувати, приводити в нормальний стан цю сферу нашої діяльності, співпраці, незважаючи на всі турбулентності та складні процеси, що відбуваються на світовій арені".

Нагадаємо: Російська армія на початку повномасштабної війни проти України захопила Чорнобильську та Запорізьку атомні електростанції, на ЗАЕС російські військові залишаються і зараз, завдаючи ударів із техніки, розміщеної там.

5 жовтня президент РФ Володимир Путін підписав указ про "прийняття у федеральну власність" об'єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції та іншого майна, необхідного для її діяльності.

Захоплену ЗАЕС Росія використовує для ядерного шантажу України та решти світу, адже будь-який удар по реакторах і сховищах відпрацьованого ядерного палива загрожує катастрофою: опроміненням безлічі людей та радіаційним забрудненням територій.