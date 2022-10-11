Путин убеждает гендиректора МАГАТЭ в "излишней политизации" захвата ЗАЭС 

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об излишней политизации того, что связано с атомной деятельностью.

Источник: пропагандистский ресурс "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельность.

Мы очень рассчитываем на то, что и при ваших усилиях нам удастся риторику на этот счет снижать, приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене".

Напомним: Российская армия в начале полномасштабной войны против Украины захватила Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции, на ЗАЭС российские военные остаются и сейчас, нанося удары из техники, размещенной там.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "принятии в федеральную собственность" объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности.

Захваченную ЗАЭС Россия использует для ядерного шантажа Украины и остального мира, ведь любой удар по реакторам и хранилищам отработанного ядерного топлива чреват катастрофой: облучением множества людей и радиационным загрязнением территорий.