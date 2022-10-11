Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин убеждает гендиректора МАГАТЭ в "излишней политизации" захвата ЗАЭС 

Елена РощинаВторник, 11 октября 2022, 18:36
Владимир Путин, фото РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об излишней политизации того, что связано с атомной деятельностью.

Источник: пропагандистский ресурс "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельность. 

Мы очень рассчитываем на то, что и при ваших усилиях нам удастся риторику на этот счет снижать, приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене".

Напомним: Российская армия в начале полномасштабной войны против Украины захватила Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции, на ЗАЭС российские военные остаются и сейчас, нанося удары из техники, размещенной там.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "принятии в федеральную собственность" объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности.

Захваченную ЗАЭС Россия использует для ядерного шантажа Украины и остального мира, ведь любой удар по реакторам и хранилищам отработанного ядерного топлива чреват катастрофой: облучением множества людей и радиационным загрязнением территорий.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинМАГАТЭАЭСЗАЭС
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Волны ракетных ударов по Украине не связаны со "стилем" Суровикина

NASA смогла изменить движение астероида

Байден о Путине: Он рациональный игрок, но просчитался сильно

Россиянам приготовиться: в Гааге судят главного пропагандиста за геноцид в Руанде

На Киевщине дефицит мощности: ДТЭК отключит больше клиентов от электричества

Россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины

Все новости...
Путин
Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины – СМИ
Зеленский предложил странам G7 "формулу мира", чтобы остановить Путина
Столтенберг: Победа Путина в Украине будет означать поражение НАТО
Последние новости
09:29
Украинцы за рубежом рискуют платить налоги дважды: как этого избежать
09:13
Взрыв на Крымском мосту: ФСБ задержало 8 человек и назвало организатором ГУР и Буданова
09:11
Артем Чапай: Есть чувство, что в армии сейчас собрались самые лучшие люди
09:00
ЕС привлек 2 млрд евро для макрофинансовой помощи Украине
08:38
Украина получила немецкую систему ПВО IRIS-T – Резников
08:26
инфографикаПВО за одно утро сбила 9 "Шахедов" над Николаевщиной
08:13
видеоРоссия ночью выпустила семь ракет по Запорожью и пригороду – ОВА
07:47
ISW: Волны ракетных ударов по Украине не связаны со "стилем" Суровикина
07:20
Сводка Генштаба: Беларусь отправила в Белгородскую область первую партию Т-72
06:55
Мелитополь: Был сильный взрыв, в воздух взлетело авто — мэр
Все новости...