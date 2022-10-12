ISW: Хвилі ракетних ударів по Україні не пов’язані зі "стилем" Суровікіна

Стиль ведення війни новопризначеного командувача російського угруповання Сергія Суровікіна не пояснює хвилю масованих ракетних ударів по Україні 10-11 жовтня і навряд чи призведе до суттєвих змін у російських операціях.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Хоч би кого призначили командувачем театру військових дій, він мав контролювати удари крилатими ракетами 10 жовтня, які, за даними української розвідки, були заплановані ще 2 жовтня. Суровікін був призначений 8 жовтня. Імовірно, російські військові посадовці координували призначення Суровікіна та ракетні удари по українській критичній інфраструктурі 10 жовтня, щоб відновити сприйняття російського Міністерства оборони. Воно явно зацікавлене у відновленні свого суспільного іміджу, і інформаційний ефект від ракетних ударів 10 жовтня та призначення Суровікіна, героя екстремістського націоналістичного російського інформаційного простору, ймовірно, покликане задовольнити найгучніші голоси в цьому просторі.

Призначення Суровікіна не призведе до подальшої "сиріїзації" російських операцій в Україні, тому що бойовий простір в Україні принципово відрізняється від бойового простору в Сирії. Росія в Україні зіштовхується з абсолютно іншими проблемами. Їй не вдається досягнути переваги в повітрі і відтак не може почати такі "килимові бомбардування" по всій Україні, які вона проводила в Сирії.

Тож малоймовірно, що роль Суровікіна призведе до фундаментальних змін у російських операціях в Україні доти, доки західні прихильники України продовжуватимуть постачати Києву засоби ППО.

ISW пише, що частиною російського способу ведення війни стало нехтування міжнародним правом та ентузіазм до жорстокого поводження з цивільними.

Що передувало: Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що Суровікін намагається продемонструвати Володимиру Путіну "швидкі результати", завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України, за інформацією розвідки, це його "стиль роботи".

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