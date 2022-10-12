Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: Хвилі ракетних ударів по Україні не пов’язані зі "стилем" Суровікіна

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 07:47
ISW: Хвилі ракетних ударів по Україні не пов’язані зі стилем Суровікіна
ФОТО: whatisyournameinsider.com

Стиль ведення війни новопризначеного командувача російського угруповання Сергія Суровікіна не пояснює хвилю масованих ракетних ударів по Україні 10-11 жовтня і навряд чи призведе до суттєвих змін у російських операціях.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Хоч би кого призначили командувачем театру військових дій, він мав контролювати удари крилатими ракетами 10 жовтня, які, за даними української розвідки, були заплановані ще 2 жовтня. Суровікін був призначений 8 жовтня. Імовірно, російські військові посадовці координували призначення Суровікіна та ракетні удари по українській критичній інфраструктурі 10 жовтня, щоб відновити сприйняття російського Міністерства оборони. Воно явно зацікавлене у відновленні свого суспільного іміджу, і інформаційний ефект від ракетних ударів 10 жовтня та призначення Суровікіна, героя екстремістського націоналістичного російського інформаційного простору, ймовірно, покликане задовольнити найгучніші голоси в цьому просторі.

Реклама:

Призначення Суровікіна не призведе до подальшої "сиріїзації" російських операцій в Україні, тому що бойовий простір в Україні принципово відрізняється від бойового простору в Сирії. Росія в Україні зіштовхується з абсолютно іншими проблемами. Їй не вдається досягнути  переваги в повітрі і відтак не може почати такі "килимові бомбардування" по всій Україні, які вона проводила в Сирії.

Тож малоймовірно, що роль Суровікіна призведе до фундаментальних змін у російських операціях в Україні доти, доки західні прихильники України продовжуватимуть постачати Києву засоби ППО.

ISW пише, що частиною російського способу ведення війни стало нехтування міжнародним правом та ентузіазм до жорстокого поводження з цивільними.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Представник  Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що Суровікін намагається продемонструвати Володимиру Путіну "швидкі результати", завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України, за інформацією розвідки, це його "стиль роботи".

Передісторія:

  • Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні.
  • Сергій Суровікін відомий тим, що, не служивши в авіації, очолював повітряно-космічні сили Росії, а перед тим – повітряне угруповання росіян у Сирії. Він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, у Другій чеченській війні.

Теми: війнаРосіяСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
війна
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
На Житомирщині ворог атакував об'єкт інфраструктури
Останні новини
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
Усі новини...
Реклама: