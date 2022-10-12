Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Волны ракетных ударов по Украине не связаны со "стилем" Суровикина

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 07:47
ISW: Волны ракетных ударов по Украине не связаны со стилем Суровикина
ФОТО: whatisyournameinsider.com

Стиль ведения войны новоназначенного командующего российской группировки Сергея Суровикина не объясняет волну массированных ракетных ударов по Украине 10-11 октября и вряд ли приведет к существенным изменениям в российских операциях.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Кого бы ни назначили командующим театром военных действий, он должен был контролировать удары крылатыми ракетами 10 октября, которые, по данным украинской разведки, были запланированы еще 2 октября. Суровикин был назначен 8 октября. Вероятно, российские военные чиновники координировали назначение Суровикина и ракетные удары по украинской критической инфраструктуре 10 октября, чтобы восстановить восприятие российского Министерства обороны. Оно явно заинтересовано в восстановлении своего общественного имиджа, и информационный эффект от ракетных ударов 10 октября и назначения Суровикина, героя экстремистского националистического российского информационного пространства, вероятно, призвано удовлетворить самые громкие голоса в этом пространстве.

Реклама:

Назначение Суровикина не приведет к дальнейшей "сириализации" российских операций в Украине, потому что боевое пространство в Украине принципиально отличается от боевого пространства в Сирии. Россия в Украине сталкивается с совершенно другими проблемами. Ей не удается достичь преимущества в воздухе и поэтому она не может начать такие "ковровые бомбардировки" по всей Украине, которые она проводила в Сирии.

Поэтому маловероятно, что роль Суровикина приведет к фундаментальным изменениям в российских операциях в Украине до тех пор, пока западные сторонники Украины будут продолжать поставлять Киеву средства ПВО.

ISW пишет, что частью российского способа ведения войны стало пренебрежение международным правом и энтузиазм к жестокому обращению с гражданскими.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что Суровикин пытается продемонстрировать Владимиру Путину "быстрые результаты", нанося удары по критической инфраструктуре Украины, по информации разведки, это его "стиль работы".

Предыстория:

  • Минобороны РФ назначило Сергея Суровикина командующим объединенной группировки войск в Украине.
  • Сергей Суровикин известен тем, что, не служа в авиации, возглавлял воздушно-космические силы России, а перед тем - воздушную группировку россиян в Сирии.   Он участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане, во Второй чеченской войне.

Темы: войнаРосcияСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
война
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: