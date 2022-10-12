Папа Римський Франциск засудив бомбардування України: треба зупинити ураган насильства

Папа Римський Франциск під час зустрічі з паломниками засудив бомбардування України, яке здійснила Росія, і висловив близькість українському народові.

Джерело: "Vatican News"

Пряма мова Франциска: "В ці дні моє серце постійно звернене до українського народу, зокрема, до мешканців місцевостей, проти яких загострилися бомбардування.

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Ношу в собі їхній біль і за заступництвом Пресвятої Богородиці представляю його у молитві Господеві. А Він завжди вислуховує лемент вбогих, які до Нього взивають. Нехай же Його Дух зможе перемінити серця тих, в чиїх руках лежить доля війни, щоби зупинився ураган насильства, і щоб було можливим відновити мирне співіснування в справедливості".

Що було раніше:

11 жовтня президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі Групи семи запропонував "формулу миру" - заходи, які, на його думку, позбавлять Путіна шансів досягти цілей в Україні.

Президенти 11 європейських країн у спільній заяві засудили масовані ракетні атаки РФ проти українських міст, попереджаючи, що це - воєнний злочин без терміну давності.