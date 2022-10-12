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Папа Римский Франциск осудил бомбардировки Украины: надо остановить ураган насилия

Станислав ПогориловСреда, 12 октября 2022, 12:13
Папа Римский Франциск осудил бомбардировки Украины: надо остановить ураган насилия
Папа Римский Франциск, фото: .Vaticannews

Папа Римский Франциск во время встречи с паломниками осудил бомбардировку Украины, которую осуществила Россия, и выразил близость украинскому народу.

Источник: "Vatican News"

Прямая речь Франциска: "В эти дни мое сердце постоянно обращено к украинскому народу, в частности, к жителям местностей, против которых обострились бомбардировки.

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Ношу в себе их боль и по заступничеству Пресвятой Богородицы представляю ее в молитве Господу. А Он всегда выслушивает крик убогих, которые к Нему взывают. Пусть же Его Дух сможет изменить сердца тех, в чьих руках лежит судьба войны, чтобы остановился ураган насилия, и чтобы было возможным восстановить мирное сосуществование в справедливости".

Что предшествовало:

  • 11 октября президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на срочной встрече "Группы семи" предложил "формулу мира" - меры, которые, по его мнению, лишат Путина шансов достичь целей в Украине. 
  • Президенты 11 европейских стран в совместном заявлении осудили массированные ракетные атаки РФ против украинских городов, предупреждая, что это - военное преступление без срока давности.

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Темы: Папа РимскийУкраинавойнаРосcия
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