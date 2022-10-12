Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римский Франциск осудил бомбардировки Украины: надо остановить ураган насилия

Станислав ПогориловСреда, 12 октября 2022, 12:13
Папа Римский Франциск, фото: .Vaticannews

Папа Римский Франциск во время встречи с паломниками осудил бомбардировку Украины, которую осуществила Россия, и выразил близость украинскому народу.

Источник: "Vatican News"

Прямая речь Франциска: "В эти дни мое сердце постоянно обращено к украинскому народу, в частности, к жителям местностей, против которых обострились бомбардировки.

Ношу в себе их боль и по заступничеству Пресвятой Богородицы представляю ее в молитве Господу. А Он всегда выслушивает крик убогих, которые к Нему взывают. Пусть же Его Дух сможет изменить сердца тех, в чьих руках лежит судьба войны, чтобы остановился ураган насилия, и чтобы было возможным восстановить мирное сосуществование в справедливости".

Что предшествовало:

  • 11 октября президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на срочной встрече "Группы семи" предложил "формулу мира" - меры, которые, по его мнению, лишат Путина шансов достичь целей в Украине. 
  • Президенты 11 европейских стран в совместном заявлении осудили массированные ракетные атаки РФ против украинских городов, предупреждая, что это - военное преступление без срока давности.

Темы: Папа РимскийУкраинавойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал

Компания из США поставляла оборудование производителю российских ПВО – Reuters

ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ

фото, видеоНайдена 25 жертва расстрела автоколонны на Харьковщине: пожилая женщина проползла 200 м

В Пентагоне намекнули, какие решения по ПВО обсуждались на шестом "Рамштайне"

Воздушные силы предупредили, что из-за дронов-камикадзе тревоги могут длиться дольше

Все новости...
Папа Римский
Папа Римский призвал Путина остановить войну, а Зеленского - открыться предложениям мира
Папа Римский рассказал о своем участии в крупнейшем обмене пленными между Украиной и РФ
Папа Римский: Мысли "кое-кого" о применении ядерного оружия - безумие
Последние новости
02:15
В США представили стратегию нацбезопасности: Китай остается самым серьезным вызовом
01:30
Зеленский: Из-за террора РФ экономика упала более чем на треть
01:13
В России на фоне войны засекретили четверть всех расходов на 2023 год – СМИ
00:40
Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины
00:05
Макрон пообещал Украине шесть Caesar и зенитные ракеты
23:59
Сумщина: россияне разрушили 3 электростанции, отключение света – без графика
23:53
В Еврокомиссии посоветовали Венгрии "учиться на прошлых ошибках" из-за визита Сийярто в Москву
23:46
Посол Британии работает с фонариком, чтобы помочь украинцам сэкономить энергию
23:35
Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал
23:32
Запорожская область: 324 обстрела по Орехову за день, 9 раненых
Все новости...