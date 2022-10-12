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Окупанти вдарили по енергетичних об’єктах Кам’янського району Дніпропетровщини – ОВА

Станіслав ПогоріловСереда, 12 жовтня 2022, 12:45
Ілюстративне фото ДСНС на Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вранці завдали удару по об’єктах енергетики у Кам’янському районі області.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резнченка: "Ранком росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Там сильна пожежа і руйнування".

Деталі: За його словами, наразі рятувальники гасять пожежу. Потім енергетики спробують відновити обладнання.

Що було раніше: Росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі троє поранених, серед них 6-річна дівчинка. Усі в лікарні. Медики оцінюють іхній стан як важкий. У місті пошкоджені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, два садочки, школа, два підприємства, магазини. Обстрілом зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. У Марганецькій та Мирівській громадах без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаУкраїнаРосія
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