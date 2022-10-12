ЗСУ уразили пункти управління окупантів на Луганщині, тривають бойові дії на Херсонщині – ОВА

ЗСУ уразили 12 пунктів управління окупантів на Луганщині, триває звільнення територій на Херсонщині.

Джерело: зведення ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00

Деталі: Вночі ворог знову здійснив ракетний удар по Запоріжжю і передмістях, випущено близько семи ракет С-300. Дві ракети влучили в один з районів обласного центру. Дані щодо руйнувань уточнюються. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали три особи. Без жертв. Ще дві ракети впали в полі. Детальна інформація щодо наслідків нічного удару з’ясовується.

На Сумщині за минулу добу по області – 13 обстрілів по населеним пунктам області. Зранку почалися обстріли Середино-Будської громади (12 прильотів із САУ) та Миропільської громади (3 прильоти, ймовірно САУ). Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Дніпропетровщина: росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі троє поранених, серед них 6-річна дівчинка. Усі в лікарні. Медики оцінюють іхній стан як важкий. У місті пошкоджені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, два садочки, школа, два підприємства, магазини. Обстрілом зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. У Марганецькій та Мирівській громадах без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються.

Харківщина: протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та біля кордону з рф в Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах.

Зокрема під ударами опинилися: Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне. За попередніми даними, без жертв та постраждалих.

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На деокупованій території області триває розмінування та відновлення пошкодженої окупантами критичної інфраструктури. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 668 вибухонебезпечних предметів.

На Луганщині минулої доби українська авіація завдала п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника.

Ракетні війська і артилерія уразили дванадцять пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад двадцять інших важливих об’єктів ворога.

Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка. У відповідь ворог 15 разів обстріляв з артилерії позиції наших бійців на лінії зіткнення. Авіа- та ракетні удари не наносились.

На Донеччині вночі – обстріли Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки.

О першій ночі – два авіа удари по Бахмуту. Зранку почався танковий обстріл Авдіївки, влучання в районі багатоповерхових будинків. Також зранку "підключилася" артилерія, зафіксовані повітряні вибухи, без детонаціі на землі (флешети). В зоні ураження – "стара частина" міста. Крім того – обстріл Авдіївки з РСЗВ "ГРАД", є влучання в районі багатоповерхових будинків. Попередньо є загиблі та поранені цивільні особи, детальна інформація з'ясовується. Обстріл триває.

У звільнених Лиманській на Святогірській громадах налагоджується мирне життя. У Святогірську проведений виїзний прийом громадян працівниками пенсійного фонду та соц захисту. Запрацювала місцева хлібопекарня. За минулу добу на Донеччині 6 загиблих, один поранений цивільний.

Миколаївщина: вночі ворог обстріляв околиці міста Миколаїв. Попередньо без жертв та постраждалих. Руйнувань не зафіксовано.

Зранку сьогодні ворог наносив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді, внаслідок яких в одному з населених пунктів зруйновано понад 15 житлових будинків. Також наразі відсутнє світло, вода та газопостачання. Без жертв та постраждалих.

Вночі обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання зафіксовані по сільськогосподарським угіддям. Постраждалих немає.

Зранку над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136". У вівторок над Миколаївщиною також знищено вісім крилатих ракет типу "Калібр", Х-101 та безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Херсонщина: тривають бойові дії. Противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Збройні Сили України звільнили ще 5 населених пунктів у Бериславському районі: Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам’янка, Трифонівка, Червоне.

За інформацією ОК "Південь" підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника в області. Поблизу Дудчан і Червоного, що на Бериславщині, нашими підрозділами ППО збито 2 БпЛА "Орлан-10".

До нормального життя повертаються звільнені від російської навали населені пункти області. Люди отримують грошову допомогу, медобслуговування, також триває робота над відновленням світла та мобільного зв’язку.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Житомирщині та Київщині.