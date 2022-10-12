Оккупанты ударили по энергетическим объектам Каменского района Днепропетровщины - ОВА

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты утром нанесли удар по объектам энергетики в Каменском районе области.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения".

Детали: По его словам, сейчас спасатели тушат пожар. Затем энергетики попытаются восстановить оборудование.

Что предшествовало: Россияне всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровщины из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе трое раненых, среди них 6-летняя девочка. Все в больнице. Медики оценивают их состояние как тяжелое. В городе повреждены более 30 многоэтажных и частных домов, два садика, школа, два предприятия, магазины. Обстрелом задето несколько газопроводов и линий электропередач. В Марганецкой и Мировской громадах без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются.