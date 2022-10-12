Росія вдарила по інфраструктурі Сумщини, знеструмлено два райони – ОВА

12 жовтня Росія вдарила з артилерії по об’єктах інфраструктури Сумщини, внаслідок чого було знеструмлено два райони області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Пряма мова: "Маємо, нажаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території РФ по об'єктах інфраструктури. У Сумському і Шосткинському районах – аварійне відключення електроенергії. Прошу з розумінням віднестися до цієї ситуації".

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Деталі: Живицький додав, що графіки віялових відключень оприлюднять, як тільки буде можливість скласти їх з технічної точки зору. Він також повідомив, що станом на 7 ранку в області без електропостачання залишалися 247 споживачів.

Що цьому передувало: В ніч на 11 жовтня стало відомо, що після масованого ракетного удару в Сумській області електропостачання відновили у двох районах, в решті – частково.