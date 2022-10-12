Россия ударила по инфраструктуре Сумщины, обесточены два района – ОВА

12 октября Россия ударила с артиллерии по объектам инфраструктуры Сумщины, в результате чего два района области были обесточены.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Есть, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории РФ по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах – аварийное отключение электроэнергии. Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации".

Детали: Живицкий добавил, что графики веерных отключений обнародуют как только будет возможность составить их с технической точки зрения.

Он сообщил, что по состоянию на 7 утра в области без электроснабжения оставались 247 потребителей.

Что этому предшествовало: В ночь на 11 октября стало известно, что после массированного ракетного удара в Сумской области электроснабжение восстановили в двух районах, в остальных - частично.