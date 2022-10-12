У Москві випустили карти Росії з анексованими українськими територіями

В Москві випустили і розпочали продаж нових карт Російської Федерації, куди включено захоплені та анексовані українські території.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: У російському Центрі картографії сказали, що карти "з новими територіями" випускаються на підставі даних Росреєстру.

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Таку мапу Російської Федерації намалювали у Москві: вже з анексованими територіями

Повідомляється, що карти друкуватимуть поштучно і малим накладом.

Від УП: Оновленою "картою Російської Федерації" Москва намагається довести, що в її склад нібито перейшли півострів Крим, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області на півдні й сході України.

При цьому РФ таким чином підтверджує претензію навіть на ті території, які її війська не змогли взяти під контроль до псевдореферендумів 2022 року, – зокрема, місто Запоріжжя й міста вільної Донеччини, а також відвойовані українськими бійцями території Херсонщини й Луганщини.

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