У Москві випустили карти Росії з анексованими українськими територіями
В Москві випустили і розпочали продаж нових карт Російської Федерації, куди включено захоплені та анексовані українські території.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
Деталі: У російському Центрі картографії сказали, що карти "з новими територіями" випускаються на підставі даних Росреєстру.
Повідомляється, що карти друкуватимуть поштучно і малим накладом.
Від УП: Оновленою "картою Російської Федерації" Москва намагається довести, що в її склад нібито перейшли півострів Крим, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області на півдні й сході України.
При цьому РФ таким чином підтверджує претензію навіть на ті території, які її війська не змогли взяти під контроль до псевдореферендумів 2022 року, – зокрема, місто Запоріжжя й міста вільної Донеччини, а також відвойовані українськими бійцями території Херсонщини й Луганщини.
Що було раніше:
- 5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.
- В Офісі президента заявили, що так звані путінські "закони про прийняття" українських областей до складу Росії не варті паперу, на якому підписані, і що Україна поверне всі свої території.