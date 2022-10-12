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У Москві випустили карти Росії з анексованими українськими територіями

Станіслав Погорілов, Олена РощінаСереда, 12 жовтня 2022, 14:29
Фото: "РИА "Новости"

В Москві випустили і розпочали продаж нових карт Російської Федерації, куди включено захоплені та анексовані українські території.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: У російському Центрі картографії сказали, що карти "з новими територіями" випускаються на підставі даних Росреєстру.

Таку мапу Російської Федерації намалювали у Москві: вже з анексованими територіями
Таку мапу Російської Федерації намалювали у Москві: вже з анексованими територіями

Повідомляється, що карти друкуватимуть поштучно і малим накладом.

Від УП: Оновленою "картою Російської Федерації" Москва намагається довести, що в її склад нібито перейшли півострів Крим, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області на півдні й сході України. 

При цьому РФ таким чином підтверджує претензію навіть на ті території, які її війська не змогли взяти під контроль до псевдореферендумів 2022 року, – зокрема, місто Запоріжжя й міста вільної Донеччини, а також відвойовані українськими бійцями території Херсонщини й Луганщини.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.
  • В Офісі президента заявили, що так звані путінські "закони про прийняття" українських областей до складу Росії не варті паперу, на якому підписані, і що Україна поверне всі свої території.

Теми: війнаУкраїнаРосіяанексія
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