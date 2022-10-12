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В Москве выпустили карты России с аннексированными украинскими территориями

Станислав Погорилов, Елена РощинаСреда, 12 октября 2022, 14:29
Фото: "РИА "Новости"

В Москве выпустили и начали продажу новых карт Российской Федерации, куда включены захваченные и аннексированные украинские территории.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: В российском Центре картографии сказали, что карты "с новыми территориями" выпускаются на основании данных Росреестра.

Такую карту Российской Федерации нарисовали в Москве: уже с аннексированными территориями
Такую карту Российской Федерации нарисовали в Москве: уже с аннексированными территориями

Сообщается, что карты будут печатать штучно и малым тиражоми.

От УП: Обновленной "картой Российской Федерации" Москва пытается доказать, что в ее состав якобы перешли полуостров Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области на юге и востоке Украины.

При этом РФ таким образом подтверждает претензию даже на те территории, которые ее войска не смогли взять под контроль до псевдореферендумов 2022 года, – в частности, город Запорожье и города свободной Донетчины, а также отвоеванные украинскими бойцами территории Херсонщины и Луганщины.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 октября президент России Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.
  • В Офисе президента заявили, что так называемые путинские "законы о принятии" украинских областей в состав России не стоят бумаги, на которой подписаны, и что Украина вернет все свои территории.

Темы: войнаУкраинаРосcияаннексия
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