В Москве выпустили карты России с аннексированными украинскими территориями
В Москве выпустили и начали продажу новых карт Российской Федерации, куда включены захваченные и аннексированные украинские территории.
Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"
Детали: В российском Центре картографии сказали, что карты "с новыми территориями" выпускаются на основании данных Росреестра.
Сообщается, что карты будут печатать штучно и малым тиражоми.
От УП: Обновленной "картой Российской Федерации" Москва пытается доказать, что в ее состав якобы перешли полуостров Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области на юге и востоке Украины.
При этом РФ таким образом подтверждает претензию даже на те территории, которые ее войска не смогли взять под контроль до псевдореферендумов 2022 года, – в частности, город Запорожье и города свободной Донетчины, а также отвоеванные украинскими бойцами территории Херсонщины и Луганщины.
Что предшествовало:
- 5 октября президент России Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.
- В Офисе президента заявили, что так называемые путинские "законы о принятии" украинских областей в состав России не стоят бумаги, на которой подписаны, и что Украина вернет все свои территории.