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Армія РФ могла втратити в Україні вже 90 тисяч людей убитими й скаліченими – росЗМІ

Середа, 12 жовтня 2022, 21:05
Армія РФ могла втратити в Україні вже 90 тисяч людей убитими й скаліченими – росЗМІ
Розбита російська техніка, фото Генштабу ЗСУ

Безповоротні втрати російської армії в Україні можуть становити понад 90 тисяч людей.

Джерело: ресурс "Важные истории" ("Важливі історії") з посиланням на два джерела – колишнього офіцера російських спецслужб та чинного офіцера ФСБ

Деталі: До безповоротних втрат відносять убитих, зниклих безвісти, померлих від ран у госпіталях, а також поранених, які не можуть повернутися до військової служби.

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Озвучена співрозмовниками російського медіа цифра близька до даних, які називав міністр оборони Великої Британії. За словами Бена Уоллеса, в Україні до початку вересня було вбито понад 25 тисяч російських солдатів, а загальну кількість втрат російської армії британське Міноборони оцінювало у понад 80 тисяч осіб.

Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати у вересні. Тоді Сергій Шойгу заявив, що в Україні нібито загинули 5 937 російських військовослужбовців.

Теми: Росіявійна
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