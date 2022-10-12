Армія РФ могла втратити в Україні вже 90 тисяч людей убитими й скаліченими – росЗМІ

Безповоротні втрати російської армії в Україні можуть становити понад 90 тисяч людей.

Джерело: ресурс "Важные истории" ("Важливі історії") з посиланням на два джерела – колишнього офіцера російських спецслужб та чинного офіцера ФСБ

Деталі: До безповоротних втрат відносять убитих, зниклих безвісти, померлих від ран у госпіталях, а також поранених, які не можуть повернутися до військової служби.

Озвучена співрозмовниками російського медіа цифра близька до даних, які називав міністр оборони Великої Британії. За словами Бена Уоллеса, в Україні до початку вересня було вбито понад 25 тисяч російських солдатів, а загальну кількість втрат російської армії британське Міноборони оцінювало у понад 80 тисяч осіб.

Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати у вересні. Тоді Сергій Шойгу заявив, що в Україні нібито загинули 5 937 російських військовослужбовців.