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Армия РФ могла потерять в Украине уже 90 тысяч человек убитыми и искалеченными – росСМИ

Среда, 12 октября 2022, 21:05
Армия РФ могла потерять в Украине уже 90 тысяч человек убитыми и искалеченными – росСМИ
Разбитая российская техника, фото Генштаба ВСУ

Безвозвратные потери российской армии в Украине могут составлять более 90 тысяч человек.

Источник: ресурс "Важные истории" со ссылкой на два источника – бывшего офицера российских спецслужб и действующего офицера ФСБ

Детали: К безвозвратным потерям относят убитых, пропавших без вести, умерших от ран в госпиталях, а также раненых, которые не могут вернуться к военной службе. 

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Озвученная собеседниками российского медиа цифра близка к данным, которые называл министр обороны Великобритании. По словам Бена Уоллеса, в Украине к началу сентября были убиты более 25 тысяч российских солдат, а общее число потерь российской армии британское Минобороны оценивало в более чем 80 тысяч человек.    

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях в сентябре. Тогда Сергей Шойгу заявил, что в Украине якобы погибли 5 937 российских военнослужащих.

Темы: Росcиявойна
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