"Потєрь нєт", а мобілізіція є: Шойгу озвучив втрати РФ в Україні

За даними Міноборони РФ, втрати Росії у війні з Україною складають лише 5 937 військових.

Джерело: заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу

Пряма мова: "Не можу не сказати, ми давно про це не говорили: про наші втрати. Наші втрати в спецоперації становили 5 937 осіб".

Деталі: За його словами, з загальної кількості поранених близько 90% повернулися у стрій. При цьому Шойгу заявив, що Україна у війні нібито втратила понад 100 тисяч людей убитими та пораненими.

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