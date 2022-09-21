"Потєрь нєт", а мобілізіція є: Шойгу озвучив втрати РФ в Україні

За даними Міноборони РФ, втрати Росії у війні з Україною складають лише 5 937 військових.

Джерело: заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу

Пряма мова: "Не можу не сказати, ми давно про це не говорили: про наші втрати. Наші втрати в спецоперації становили 5 937 осіб".

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Деталі: За його словами, з загальної кількості поранених близько 90% повернулися у стрій. При цьому Шойгу заявив, що Україна у війні нібито втратила понад 100 тисяч людей убитими та пораненими.

Передісторія:

Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.

За даними українського Генштабу, Росія втратила у війні в Україні вже понад 50 тисяч військовослужбовців.