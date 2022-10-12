Повітряні сили попередили, що через дрони-камікадзе тривоги можуть тривати довше

Через збільшення застосування Росією іранських дронів-камікадзе, повітряні тривоги можуть тривати довше.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 12 жовтня

Деталі: Розповідаючи про ситуацію в українському небі на вечір 12 жовтня, Ігнат зазначив, що через застосування повільних іранських дронів-камікадзе, повітряні тривоги в областях можуть бути тривалішими.

Пряма мова: "В декількох областях оголошено сигнал повітряної тривоги. Очевидно, що працюють дрони-камікадзе, які нещодавно завезли на територію Білорусі. Чому так довго тривоги? Одразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрона не є високою 120-150 км на годину. І він довго летить і може корегувати маршрут.

Таким чином тривога буде дещо довшою".

Що цьому передувало: Ввечері 12 жовтня на півночі Рівненщини захисники України збили ворожу ціль, а також у Вінницькій області українські протиповітряні сили збили 2 ударних безпілотника.