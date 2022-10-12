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Воздушные силы предупредили, что из-за дронов-камикадзе тревоги могут длиться дольше

Александр ШумилиСреда, 12 октября 2022, 21:13
Фото иллюстративное

Из-за увеличения применения Россией иранских дронов-камикадзе, воздушные тревоги могут длиться дольше.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 12 октября

Детали: Рассказывая о ситуации в украинском небе на вечер 12 октября, Игнат отметил, что из-за применения медленных иранских дронов-камикадзе, воздушные тревоги в областях могут быть более длительными.

Прямая речь: "В нескольких областях объявлен сигнал воздушной тревоги. Очевидно, что работают дроны-камикадзе, которые недавно завезли на территорию Беларуси. Почему так долго тревоги? Сразу объясню это жителям западных областей и других. Потому что скорость дрона не высокая 120-150 км в час. И он долго летит и может корректировать маршрут.

Таким образом тревога будет несколько длиннее".

Что этому предшествовало: Вечером 12 октября на севере Ровенской области защитники Украины сбили вражескую цель, а также в Винницкой области украинские противовоздушные силы сбили 2 ударных беспилотника.

Темы: воздушная тревогабеспилотники
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