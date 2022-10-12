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Знайдено 25 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: літня жінка проповзла 200 м

Олена РощінаСереда, 12 жовтня 2022, 22:16
Знайдено 25 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: літня жінка проповзла 200 м
25-та жертва розстріл автоколони на Харківщині, фото прокуратури

Під час додаткового огляду поблизу села Курилівка Куп’янського району Харківської обалсті правоохоронці виявили у лісосмузі 25 жертву розстрілу росіянами автомобільної колони: імовірно, 75-річна жінка перед смертю проповзла двісті метрів. 

Джерело: прокуратура Харківської області 

Деталі: 12 жовтня прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ та поліції провели додатковий огляд колони автівок, яку розстріляли російські військові наприкінці вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району. 

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Раніше було відомо про загибель 24 людей, серед яких вагітна жінка та 13 дітей.

Під час додаткового огляду правоохоронці виявили 25 жертву звірського російського терору – 75-річну жінку

За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони вона проповзла близько 200 метрів у напрямку смт Куп‘янськ-Вузловий та померла у посадці. 

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Тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи. 

Правоохоронці вилучили фрагменти тіл загиблих, які у подальшому через ДНК-експертизи будуть ідентифіковані, що може призвести до збільшення жертв трагедії. 

Наразі вживаються заходи щодо вилучення автомобілів для подальшого проведення відповідних комплексних судово-криміналістичних експертиз. 

Крім того, правоохоронці знайшли ймовірне місце-засідку, звідки російські військові обстріляли колону, та документи російських солдат і фрагменти їхньої форми. 

 

Робота прокурорів та слідчих ускладнена постійними обстрілами з боку російської армії у вказаному районі. 

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Передісторія: 1 жовтня стало відомо, що внаслідок обстрілу росіянами цивільної автоколони біля села Курилівка Куп’янського району Харківщини загинули 24 людини, серед них вагітна жінка і 13 дітей. Обстріл стався 25 вересня близько 09:00.

Теми: Харківська областьвійнаРосія
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