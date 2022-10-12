Знайдено 25 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: літня жінка проповзла 200 м

Під час додаткового огляду поблизу села Курилівка Куп’янського району Харківської обалсті правоохоронці виявили у лісосмузі 25 жертву розстрілу росіянами автомобільної колони: імовірно, 75-річна жінка перед смертю проповзла двісті метрів.

Джерело: прокуратура Харківської області

Деталі: 12 жовтня прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ та поліції провели додатковий огляд колони автівок, яку розстріляли російські військові наприкінці вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району.

Раніше було відомо про загибель 24 людей, серед яких вагітна жінка та 13 дітей.

Під час додаткового огляду правоохоронці виявили 25 жертву звірського російського терору – 75-річну жінку.

За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони вона проповзла близько 200 метрів у напрямку смт Куп‘янськ-Вузловий та померла у посадці.

Тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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Правоохоронці вилучили фрагменти тіл загиблих, які у подальшому через ДНК-експертизи будуть ідентифіковані, що може призвести до збільшення жертв трагедії.

Наразі вживаються заходи щодо вилучення автомобілів для подальшого проведення відповідних комплексних судово-криміналістичних експертиз.

Крім того, правоохоронці знайшли ймовірне місце-засідку, звідки російські військові обстріляли колону, та документи російських солдат і фрагменти їхньої форми.

Робота прокурорів та слідчих ускладнена постійними обстрілами з боку російської армії у вказаному районі.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Передісторія: 1 жовтня стало відомо, що внаслідок обстрілу росіянами цивільної автоколони біля села Курилівка Куп’янського району Харківщини загинули 24 людини, серед них вагітна жінка і 13 дітей. Обстріл стався 25 вересня близько 09:00.