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Найдена 25 жертва расстрела автоколонны на Харьковщине: пожилая женщина проползла 200 м

Елена РощинаСреда, 12 октября 2022, 22:16
25-я жертва расстрел автоколонны в Харьковской области, фото прокуратуры

Во время дополнительного осмотра вблизи села Куриловка Купянского района Харьковской области правоохранители обнаружили в лесополосе 25 жертву расстрела россиянами автомобильной колонны: вероятно, 75-летняя женщина перед смертью проползла двести метров.

Источник: прокуратура Харьковской области

Детали: 12 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ и полиции провели дополнительный осмотр колонны автомобилей, которую расстреляли российские военные в конце сентября вблизи села Куриловка Купянского района.

 

Ранее было известно о гибели 24 человек, среди которых беременная женщина и 13 детей.

Во время дополнительного осмотра правоохранители обнаружили 25 жертв зверского российского террора – 75-летнюю женщину.

По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны она проползла порядка 200 метров в направлении пгт Купянск-Узловой и скончалась в посадке.

Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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Правоохранители изъяли фрагменты тел погибших, которые в дальнейшем будут идентифицированы посредством ДНК-экспертиз, что может привести к увеличению количества жертв трагедии.

В настоящее время принимаются меры по изъятию автомобилей для дальнейшего проведения соответствующих комплексных судебно-криминалистических экспертиз.

Кроме того, правоохранители нашли вероятное место-засаду, откуда российские военные обстреляли колонну, и документы российских солдат и фрагменты их формы.

 

Работа прокуроров и следователей усложнена постоянными обстрелами со стороны российской армии в указанном районе.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Предыстория: 1 октября стало известно, что в результате обстрела россиянами гражданской автоколонны возле села Куриловка Купянского района Харьковской области погибли 24 человека, в том числе беременная женщина и 13 детей. Обстрел произошел 25 сентября около 09:00.

Темы: Харьковская областьвойнаРосcия
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