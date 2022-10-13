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В замке "Паланок" вместо венгерского турула установят тризуб

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 октября 2022, 11:59
В замке Паланок вместо венгерского турула установят тризуб

Мукачевский городской совет поручил местному историческому музею провести демонтаж с бастиона "Паланка" орла-турула и заменить его тризубом.

Источник: Мукачево.net

Детали: Соответствующее решение было принято 13 октября на заседании исполнительного комитета Мукачевского горсовета.

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Ранее руководство замка "Паланок" объявляло конкурс на разработку и изготовление государственного символа Украины- герба Украины.

Почему это важно: В первой половине XX в. турул использовался как символ сторонниками правоконсервативных сил в Венгрии.

Именно турул является важным национальным символом, особенно популярным среди сторонников идеи т.н. "Великой Венгрии", стремящихся к возвращению венгерских границ, действительных до заключения Трианонского договора.

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Темы: МукачевоВенгрияисториявойна
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