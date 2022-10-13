Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Силовики затримали ще одну збирачку податків для окупантів

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 12:28
Силовики затримали ще одну збирачку податків для окупантів
фото ДБР

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ затримали головного державного інспектора Куп’янського відділу Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, яка працювала на окупантів.

Джерело: Державне бюро розслідувань, СБУ

Деталі: За даними слідства після захоплення Куп’янська жінка домовилася з окупантами та почала працювати у незаконно створеному органі влади агресора.

Реклама:

Зрадниця схиляла своїх колег вийти на роботу та працювати на окупантів. Вона збирала з місцевих мешканців – бізнесменів гроші під виглядом сплати податків.

Коли Збройні сили України звільнили місто, зрадниця не встигла втекти слідом за окупантами. Вона позбулася мобільного телефону та припинила спілкування з рідними, проте все одно була затримана.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення, а також конфіскацію майна.

Що передувало: ДБР викрило іншу співробітницю податкової з Куп’янська. Зрадниця також працювала у псевдоподатковому органі загарбників.

Нагадаємо: Збройні сили України звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області на початку вересня.

Теми: Харківська областьДБРСБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Харківська область
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
Останні новини
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
Усі новини...
Реклама: