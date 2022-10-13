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Силовики затримали ще одну збирачку податків для окупантів

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 12:28
фото ДБР

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ затримали головного державного інспектора Куп’янського відділу Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, яка працювала на окупантів.

Джерело: Державне бюро розслідувань, СБУ

Деталі: За даними слідства після захоплення Куп’янська жінка домовилася з окупантами та почала працювати у незаконно створеному органі влади агресора.

Зрадниця схиляла своїх колег вийти на роботу та працювати на окупантів. Вона збирала з місцевих мешканців – бізнесменів гроші під виглядом сплати податків.

Коли Збройні сили України звільнили місто, зрадниця не встигла втекти слідом за окупантами. Вона позбулася мобільного телефону та припинила спілкування з рідними, проте все одно була затримана.

Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення, а також конфіскацію майна.

Що передувало: ДБР викрило іншу співробітницю податкової з Куп’янська. Зрадниця також працювала у псевдоподатковому органі загарбників.

Нагадаємо: Збройні сили України звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області на початку вересня.

Теми: Харківська областьДБРСБУвійна
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